Hatay'da karda drift yapan Tofaş'a 63 bin 879 TL ceza

Hatay'da karda drift yapan Tofaş sürücüsüne ağır ceza

Sosyal medyaya düşen görüntüler İl Emniyet Müdürlüğü'nün dikkatini çekti

Hatay'da karla kaplı zeminde drift yaptığı görülen Tofaş marka aracın sürücüsü, yaptığı paylaşımla kısa sürede gündeme geldi.

Sürücünün sosyal medyada paylaştığı görüntüler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sanal devriyesi tarafından tespit edildi. Polis ekipleri görüntüler üzerinden kısa sürede araç sürücüsünü belirledi.

Yapılan inceleme ve işlemler sonucunda sürücüye toplam 63 bin 879 TL cezai işlem uygulandı ve sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.

