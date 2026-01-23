Hatay'da karda drift yapan Tofaş'a 63 bin 879 TL ceza

Hatay'da kar zemininde drift yapan Tofaş sürücüsü, sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası 63 bin 879 TL ceza aldı, ehliyetine 60 gün el konuldu.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:33
Hatay'da karda drift yapan Tofaş'a 63 bin 879 TL ceza

Hatay'da karda drift yapan Tofaş sürücüsüne ağır ceza

Sosyal medyaya düşen görüntüler İl Emniyet Müdürlüğü'nün dikkatini çekti

Hatay'da karla kaplı zeminde drift yaptığı görülen Tofaş marka aracın sürücüsü, yaptığı paylaşımla kısa sürede gündeme geldi.

Sürücünün sosyal medyada paylaştığı görüntüler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sanal devriyesi tarafından tespit edildi. Polis ekipleri görüntüler üzerinden kısa sürede araç sürücüsünü belirledi.

Yapılan inceleme ve işlemler sonucunda sürücüye toplam 63 bin 879 TL cezai işlem uygulandı ve sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.

HATAY’DA KARLA KAPLI ZEMİNDE TOFAŞ İLE DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 63 BİN 879 TL CEZAİ İŞLEM...

HATAY’DA KARLA KAPLI ZEMİNDE TOFAŞ İLE DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 63 BİN 879 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

HATAY’DA KARLA KAPLI ZEMİNDE TOFAŞ İLE DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 63 BİN 879 TL CEZAİ İŞLEM...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Menemen'de dekoratif kemer faciası: İşletmeciye 15 yıl hapis talebi
2
Manavgat'ta İtilerek Çalıştırılan Otomobil Yandı
3
Manavgat'ta Bacadan Saçılan Kıvılcımlar Yangın Paniği Yarattı
4
Balıkesir'de Karla Mücadele: Büyükşehir 7/24 Sahada
5
Manavgat'ta Arızalanan Audi İtilirken Motoru Yandı
6
Manavgat'ta Bacadan Kıvılcım Yangını: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları