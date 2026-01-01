DOLAR
Hatay'da Karla Kaplanan Fayanslar Kaydırdı — Güvenlik Kamerası Düşme Anlarını Yakaladı

Antakya eski otogar mevkiindeki prefabrik çarşıda karla kaplanan fayanslar kayganlaşarak vatandaşların kayıp düşmesine neden oldu; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:16
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:38
Hatay'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Antakya ilçesi eski otogar mevkiindeki prefabrik çarşıda bulunan fayans zemini kaplayıp kayganlaştırdı. Karla kaplanan zeminde yürümeye çalışan vatandaşların ayakta duramayarak devrilme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüler ve esnafın uyarısı

Hüseyin Ekener, güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde insanların ayakta kalma mücadeleleri ve yere düşme anlarının belirginleştiğini söyledi. Ekener, görüntülerle ilgili olarak şunları ifade etti: "Çok güzel ve soğuk var. İlk defa böyle bir hava görüyorum. Sabah kalktığımda her yer bembeyazdı. Biz dükkanda oturuyorduk. Birdenbire dışarıdan sesler geliyordu, dışarı baktığımızda zemine basarak kayıp yere düşmüşler. Güvenlik kameralarına baktığımızda bir adam ve kadın kayarak yere düştüğünü gördük. Vatandaşlarımız fayanslarda yürürken dikkatli olsunlar. Fayanslar buz tuttu. Sürücüler de bu havalarda dikkatli olsunlar"

Vatandaşın yaşadığı deneyim

Mehmet Ali Ekener ise kendisinin de kayıp ayağını incittiğini belirterek, "Ben de sabah giderken düştüm ve ayaklarımı incittim. Kar yağışından dolayı çoğu kişi düşüyor. Dikkatli yürüsünler, ben koşarak gittiğim için düştüm" dedi.

Uyarı

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu kentte, vatandaşların buzlanan yüzeylere karşı daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

