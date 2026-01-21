Hatay’da konteyner yangını: Şantiye konteyneri kullanılamaz hale geldi

Antakya Dikmece Mahallesi'nde şantiye konteyneri yandı; itfaiye müdahalesiyle alevler diğer konteynerlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 00:18
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 00:25
Antakya Dikmece Mahallesi'nde şantiye yangını

Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde şantiye alanında çıkan yangında bir konteyner alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi ve ekipler hızla müdahale etti.

Alevler, çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan kontrol altına alındı; ancak yangın sonucu söz konusu konteyner kullanılmaz hale geldi.

