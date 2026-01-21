Hatay’da konteyner yangını: Şantiye konteyneri kullanılamaz hale geldi
Antakya Dikmece Mahallesi'nde şantiye yangını
Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde şantiye alanında çıkan yangında bir konteyner alevlere teslim oldu.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi ve ekipler hızla müdahale etti.
Alevler, çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan kontrol altına alındı; ancak yangın sonucu söz konusu konteyner kullanılmaz hale geldi.
HATAY’DA ALEVLERE TESLİM OLARAK YANAN ŞANTİYE ALANINDAKİ KONTEYNER KULLANILMAZ HALE GELDİ.