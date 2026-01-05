Hatay'da Kuyumcu Soygunu: Kasklı 2 Silahlı Hırsız 3 Dakikada 3 Kilogram Altın Çaldı

Soygun anları güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Yenimahalle semtinde meydana gelen soygunda, Suriye uyruklu Zaher Alshabb'a ait kuyumcu hedef alındı. İş yeri sahibi ve çalışanların şoku güvenlik kameralarına da yansıdı.

Karakola intikal eden bilgiye göre, iş yerine kafalarında kask olan kasklı ve silahlı 2 hırsız girdi. Soyguncular, içeride bulunan 4 şahsı masanın arkasına geçirdi ve yaklaşık 3 dakika içinde iş yerindeki altınları torbaya doldurarak çaldı.

Görüntülerde hırsızların iş yerine silahlarla giriş yaptığı, altınları torbaya koydukları ve daha sonra kısa sürede olay yerinden ayrıldıkları açık şekilde görülüyor. İlk belirlemelere göre çalınan miktarın yaklaşık 3 kilogram altın olduğu bildirildi.

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yetkililer, güvenlik kamera görüntüleri ve çevredeki deliller üzerinden şüphelilerin yakalanması için soruşturmayı sürdürüyor.

