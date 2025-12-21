Hatay'da Kuzuculu Geçilmez Kanyonu'nda Heyelan: Ekipler Bölgeye Sevk Edildi

Hatay'da Kuzuculu Geçilmez Kanyonu'nda heyelan
Ekipler hızla müdahale etti
Hatay’da bir yaylada heyelan meydana geldi. Olay, Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi Geçilmez Kanyonu bölgesinde kayma olarak kaydedildi.
Heyelanın ardından AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sonucu, yapılan kontrollerde etkilenen olmadığı tespit edildi.
Bölgeye güvenlik önlemleri alınarak, olası toprak kaymalarına karşı tedbirler uygulandı ve ilgili bölge sınırlandırıldı.
