Hatay’da Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 1’i Ağır, 5 Yaralı

Antakya Ekinci Mahallesi otogar üst geçitte minibüsün karşı şeride geçip Fiat otomobille çarpışması sonucu 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 19:46
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 20:03
Hatay’da Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 1’i Ağır, 5 Yaralı

Hatay’da Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 1’i Ağır, 5 Yaralı

Ekinci Mahallesi otogar üst geçidinde kaza

Hatay’da kontrolden çıkan minibüsün karşı şeride geçerek bir otomobille çarpışması sonucu 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi otogar üst geçitte yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 AU 991 plakalı minibüs, karşı şeride geçerek 31 AAT 79 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 5 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Hatay Eğtim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

HATAY'DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYONU HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TRANSİT ARAÇ, KARŞI ŞERİTTEN GELEN...

HATAY'DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYONU HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TRANSİT ARAÇ, KARŞI ŞERİTTEN GELEN OTOMOBİLE ÇARPTI. OTOMOBİLİN HURDAYA DÖNDÜĞÜ KAZADA 1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI.

HATAY'DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYONU HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TRANSİT ARAÇ, KARŞI ŞERİTTEN GELEN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
2
Sarıgöl'de Balık Tezgahlarına Sıkı Denetim
3
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
4
Çanakkale'de Kavşakta Kaza: 2'si Ağır, 5 Yaralı
5
Aydın'da Yakınlarının Haber Alamadığı Kadın Yatağında Baygın Bulundu
6
Niksar'da Kaza: 19 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
7
Kocaeli TEM Otoyolu'nda 300 Bin Makaron Ele Geçirildi — 1 Gözaltı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları