Hatay’da Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 1’i Ağır, 5 Yaralı

Ekinci Mahallesi otogar üst geçidinde kaza

Hatay’da kontrolden çıkan minibüsün karşı şeride geçerek bir otomobille çarpışması sonucu 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi otogar üst geçitte yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 AU 991 plakalı minibüs, karşı şeride geçerek 31 AAT 79 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 5 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Hatay Eğtim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

