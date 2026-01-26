Hatay'da oto tamirhanesi yangını, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Hatay Güzelburç Mahallesi'ndeki oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı; vatandaşlar alevleri cep telefonuyla görüntüledi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:13
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:25
Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde bir oto tamirhanesinde çıkan yangın, kısa sürede çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

İhbar üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği anları izleyen vatandaşlar yangını cep telefonuyla görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde hasar oluştu.

Görgü tanığının açıklaması

Emrullah Yılmaz: Bütün bu yangınların başlama sebebi yağ sobası. Yağ sobasının en büyük düşmanı da balata spreyi, benzin ve mazot gibi yanıcı maddeler. Biz çok arkadaşımızı uyardık pelit sobaya dönsünler diye. Sobaları söndürmeden bırakıp gidiyorlar, o yüzden de bu şekilde arkadaşlarımız mağdur oluyor

