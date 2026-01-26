Antalya'da Aşırı Yağış Alarmı: Koordinasyon ve Tedbirler

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:07
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:08
Antalya'da Aşırı Yağış Değerlendirmesi ve Koordinasyon

Antalya’da 22–25 Ocak tarihleri arasında etkili olan aşırı yağışların yol açtığı olumsuzluklar, yürütülen çalışmalar ve muhtemel risklere karşı alınan tedbirler, Aşırı Yağış Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı’nda ele alındı.

Toplantıda ele alınan başlıklar

Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kent genelinde meydana gelen sel, su baskını ve müdahale faaliyetleri ile 26–27 Ocak tarihlerinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı alınan önlemler Hidrometeorolojik Afetler ve Kış Tedbirleri kapsamında değerlendirildi.

Yağışların etkileri ve müdahale verileri

Toplantıda sunulan meteorolojik veriler, ihbar sayıları ve kurumlar arası koordinasyon çalışmaları gözden geçirildi. 23 Ocak 2026 itibarıyla başlayan yağışlar sonucu il genelinde su baskını, mahsur kalma ve diğer olaylara ilişkin toplam bin 112’si su baskını olmak üzere bin 194 ihbar alındığı belirtildi. AFAD, itfaiye, ASAT, emniyet, jandarma ve belediye ekiplerinin müdahaleleriyle 170 vatandaş güvenli şekilde kurtarıldı.

Saha çalışmaları ve kaynaklar

Kuvvetli yağışlara bağlı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgâr, hortum ve ulaşım aksaklıklarına karşı sahada aktif olarak görev yapan kaynaklar arasında 4 bin 532 personel, bin 535 araç, 272 iş makinesi ve 184 motopomp yer aldı. Ayrıca ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışmaları sürdürüldü, kritik noktalarda güvenlik önlemleri alındı. Toplantıda altyapı, enerji, tarım ve eğitim alanlarındaki hasar tespitleri ve iyileştirme çalışmaları da değerlendirildi.

Toplantıya katılan yetkililer

Antalya Valiliği Hükümet Konağı’nda düzenlenen toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, AFAD Müdürü Necmi Erçin, Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Murat Ayvazoğlu ile kamu kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.

Antalya için uyarılar ve tedbirler sürüyor; yetkililer vatandaşları güncel duyuruları takip etmeye çağırdı.

