Kozan'da Kayıp 16 Yaşındaki Hatice Kaya 24 Saat Sonra Mağarada Sağ Bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki Hatice Kaya, 24 saat süren arama sonrası mağara benzeri yapıda sağ bulundu; hastanede sağlık kontrolü yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:39
Kozan'da Kayıp 16 Yaşındaki Hatice Kaya 24 Saat Sonra Mağarada Sağ Bulundu

Kozan'da Kayıp 16 Yaşındaki Hatice Kaya 24 Saat Sonra Mağarada Sağ Bulundu

Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu genç kız bulundu

Adana’nın Kozan ilçesinde dün öğle saatlerinde evden ayrılan 16 yaşındaki Hatice Kaya için başlatılan arama çalışmaları, 24 saatlik çabanın ardından sonuç verdi.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri katıldı. Bölgede dron, termal dron ve iz takip köpekleri kullanıldı.

Ekiplerin Sin Manastırı bölgesinde yaptığı aramada Kaya, soğuktan korunmak amacıyla girdiği mağara benzeri bir yapıda sağ olarak bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kozan Devlet Hastanesine götürülen genç kızın sağlık kontrollerinin yapıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SAĞ OLARAK BULUNAN KIZ ÇOCUĞU, SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN AMBULANSLA KOZAN DEVLET HASTANESİ'NE...

SAĞ OLARAK BULUNAN KIZ ÇOCUĞU, SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN AMBULANSLA KOZAN DEVLET HASTANESİ'NE GÖTÜRÜLEREK SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ.

SAĞ OLARAK BULUNAN KIZ ÇOCUĞU, SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN AMBULANSLA KOZAN DEVLET HASTANESİ'NE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur Çavdır’da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
2
Antalya Kepez'te Gecekonduda Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
3
Aydın'da Üvey Oğul Tutuklandı: Tartışma Sonrası Baba Hayatını Kaybetti
4
Şişli'de Cesedi Bulunan Durdona Khokimova'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
5
Karaman'da 14 Yaşındaki Elektrikli Bisiklet Kazası — Anne 'Benim çocuğum nerede' diye ağladı
6
Kocaeli Darıca'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları