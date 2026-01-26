Kozan'da Kayıp 16 Yaşındaki Hatice Kaya 24 Saat Sonra Mağarada Sağ Bulundu

Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu genç kız bulundu

Adana’nın Kozan ilçesinde dün öğle saatlerinde evden ayrılan 16 yaşındaki Hatice Kaya için başlatılan arama çalışmaları, 24 saatlik çabanın ardından sonuç verdi.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri katıldı. Bölgede dron, termal dron ve iz takip köpekleri kullanıldı.

Ekiplerin Sin Manastırı bölgesinde yaptığı aramada Kaya, soğuktan korunmak amacıyla girdiği mağara benzeri bir yapıda sağ olarak bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kozan Devlet Hastanesine götürülen genç kızın sağlık kontrollerinin yapıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

