Jandarma 2025'te Uyuşturucuya Tavizsiz Savaş: Şırnak'ta Büyük Operasyonlar

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, 1 Ocak-31 Aralık 2025 döneminde yürüttüğü istihbarata dayalı operasyonlarla uyuşturucu imal ve ticaretine ağır darbe vurdu. Yıl boyunca kırsal alanlar, yerleşim merkezleri, geçiş güzergâhları ve sınır hattında sürdürülen çalışmalar, uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz ve kararlı şekilde devam ettiğini ortaya koydu.

Operasyonların Detayları

Jandarma ekipleri, suç zincirinin imalat, sevkiyat, satış ve kullanım aşamalarını hedef alarak çok sayıda adli işlem gerçekleştirdi. Türk Ceza Kanunu'nun 188 inci maddesi kapsamında düzenlenen 9 ayrı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 6 şüpheli tutuklandı, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Uyuşturucu kullanım ve bulundurulmasına ilişkin TCK 190-191 kapsamında ise 158 olay tespit edildi; bu olaylarda 176 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı ve 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yıl genelinde uyuşturucu suçları kapsamında toplam 202 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 11'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ele geçirilen Uyuşturucular

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarlarında önceki yıllara kıyasla ciddi artış gözlendi. Yetkililerce bildirilen ele geçen miktarlar arasında 380 kilogramdan fazla metamfetamin, 53 kilo 235 gram esrar, 43 bin 56 kök kenevir ile skunk, bonzai, eroin ve çeşitli sentetik uyuşturucu maddeler yer aldı. Yetkililer, özellikle metamfetamin ve esrar miktarındaki artışın hedef odaklı ve derinlemesine yürütülen operasyonların sonucu olduğunu vurguladı. Ayrıca kırsal alanlarda tespit edilen yasa dışı ekim alanlarının imha edildiği bildirildi.

Sınır hattı ve kırsalda operasyonlar

Uyuşturucuyla mücadelede sınır hattı ve kırsal bölgelerde teknolojik takip sistemleri, saha istihbaratı ve ani operasyonlar etkin şekilde kullanıldı. Bu yöntemlerle uyuşturucu sevkiyatında kullanılan güzergâhların önemli ölçüde kontrol altına alındığı ifade edildi. Jandarma yetkilileri, mücadelenin yalnızca adli bir faaliyet olarak görülmediğini; toplum sağlığını ve özellikle gençleri korumaya yönelik bir güvenlik önceliği olduğunu vurguladı.

2026 Vizyonu

Yetkililer, 2026 yılında da başta sokak satıcıları olmak üzere uyuşturucu suçlarına karışan kişi ve yapılara yönelik operasyonların artarak devam edeceğini bildirdi. Kararlı ve kapsamlı yürütülen çalışmaların, bölgedeki suç ağlarını zayıflatmaya yönelik süreceğinin altı çizildi.

ELE GEÇİRİLENLER