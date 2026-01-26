Samsun'da SUV, duran motosikletlere çarptı: 2 yaralı

Samsun İlkadım'da Necip Bey ve Çifte Hamam caddeleri kesişiminde SUV’un arkadan çarpması sonucu iki motosiklet sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:40
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:53
Samsun'da SUV, duran motosikletlere çarptı: 2 yaralı

Samsun'da SUV, duran motosikletlere çarptı: 2 yaralı

Kaza İlkadım ilçesi Necip Bey ve Çifte Hamam caddeleri kesişiminde meydana geldi

Samsun'da cadde üzerinde yayalara yol vermek için duran iki motosiklete, arkadan gelen bir SUV tipi aracın çarpması sonucu kaza yaşandı. Olayda iki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Necip Bey Caddesi ile Çifte Hamam Caddesi birleşiminde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 55 AVJ 68 plakalı SUV, yayalara yol vermek için duran 55 APM 163 ile 55 ANT 782 plakalı motosikletlere arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

