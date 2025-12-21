DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.790.650,83 -0,39%

Hatay'da Otobanda Motosikletin Üzerine Yatarak Şov Yapan Sürücüye 63 bin 326 TL Ceza

Hatay'da otobanda motosikletin üzerine yatarak video çeken ehliyetsiz sürücüye toplam 63 bin 326 TL ceza uygulandı; motosiklet oto parka çekildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:27
Hatay'da Otobanda Motosikletin Üzerine Yatarak Şov Yapan Sürücüye 63 bin 326 TL Ceza

Hatay'da Otobanda Motosikletin Üzerine Yatarak Şov Yapan Sürücüye 63 bin 326 TL Ceza

Olayın Detayları

Adan - Hatay...

Hatay’da otobanda video çekmek amacıyla motosikletin üzerine yatarak seyahat eden ehliyetsiz sürücüye toplam 63 bin 326 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Adan - Hatay otobanı Dörtyol ilçesi mevkiinde meydana geldi. Sürücü, üzerine yattığı motosikleti sürerken bu anları kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı. Gelen ihbar üzerine şahsın tespiti için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şahıs, yapılan huzur ve asayiş uygulamasında tespit edildi. Ekipler tarafından sürücüye; ehliyetsiz araç kullanmak, abartı egzoz, plakasız araç kullanmak, kask takmamak, trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından işlem yapıldı.

Uygulanan cezai işlemin ardından şahsa ait motosiklet oto parka çekildi.

HATAY'DA OTOBANDA VİDEO ÇEKMEK İÇİN MOTOSİKLETİN ÜZERİNE YATARAK YOLCULUK YAPAN EHLİYETSİZ...

HATAY'DA OTOBANDA VİDEO ÇEKMEK İÇİN MOTOSİKLETİN ÜZERİNE YATARAK YOLCULUK YAPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 63 BİN 326 TL CEZA UYGULANDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Manavgat'ta Market Cinayeti: İşletme Sahibi 2 Kişiyi Öldürdü, Adliyeye Sevk
2
Bodrum'da Su Alan 9 Metrelik Tekne Kıyı Emniyet Tarafından Kurtarıldı
3
Kırklareli’de Vahşet: Aynur Erkenci’nin Damadı ve 2 Şüpheli Gözaltında
4
Amasya'da Çinko Yüklü Tırdan 37 Afgan Kaçak Göçmen Çıktı — Sürücü Gözaltına Alındı
5
Bursa’da Yılbaşı Öncesi Polis Uygulaması: 16 Aranan Yakalandı, 258.916 TL Ceza
6
Burdur Kemer'de Uzman Çavuşun Silahıyla Yaralanan Mustafa C. Hayatını Kaybetti
7
Gaziantep'te 12 yıl 6 ay hapisle aranan dolandırıcı yakalandı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025