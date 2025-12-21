Hatay'da Otobanda Motosikletin Üzerine Yatarak Şov Yapan Sürücüye 63 bin 326 TL Ceza

Hatay’da otobanda video çekmek amacıyla motosikletin üzerine yatarak seyahat eden ehliyetsiz sürücüye toplam 63 bin 326 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Adan - Hatay otobanı Dörtyol ilçesi mevkiinde meydana geldi. Sürücü, üzerine yattığı motosikleti sürerken bu anları kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı. Gelen ihbar üzerine şahsın tespiti için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şahıs, yapılan huzur ve asayiş uygulamasında tespit edildi. Ekipler tarafından sürücüye; ehliyetsiz araç kullanmak, abartı egzoz, plakasız araç kullanmak, kask takmamak, trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından işlem yapıldı.

Uygulanan cezai işlemin ardından şahsa ait motosiklet oto parka çekildi.

