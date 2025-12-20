DOLAR
Hatay'da Park Halindeki Yolcu Otobüsü Yandı

Hatay Antakya'da tamir atölyesinde park halindeki Mercedes marka Vanyolu Seyahat otobüsü yandı; itfaiye müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:16
Antakya, Dikmece Mahallesi'ndeki tamir atölyesinde yangın

Hatay'ın Antakya ilçesi Dikmece Mahallesinde bulunan bir tamir atölyesinde, park halindeki yolcu otobüsü alevlere teslim oldu.

Mahalledeki atölyede bulunan, Mercedes marka ve Vanyolu Seyahat'e ait yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonucu otobüste ciddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

