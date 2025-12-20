Hatay'da Park Halindeki Yolcu Otobüsü Yandı

Antakya, Dikmece Mahallesi'ndeki tamir atölyesinde yangın

Hatay'ın Antakya ilçesi Dikmece Mahallesinde bulunan bir tamir atölyesinde, park halindeki yolcu otobüsü alevlere teslim oldu.

Mahalledeki atölyede bulunan, Mercedes marka ve Vanyolu Seyahat'e ait yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonucu otobüste ciddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

