Hatay'da sanayi sitesinde yangın: 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 9 iş yeri ve çok sayıda aracın zarar gördüğü bildirildi. Olay, saniye saniye kameraya yansıyan müdahale anlarıyla dikkat çekti.

Bir anda büyüyen yangına ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaparken, ihbar üzerine adrese gönderilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Esnafların ve vatandaşların da yardımıyla bazı araçlar çıkarılırken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Esnafın müdahalesi ve zarar

Oto tamir atölyesi işletmecisi Adem Gücüyetmez, iş yerinin bir gecede kül olduğunu belirterek, 'Biz dükkanımızı kapatmak üzereydik, işimiz bitmişti ve eve gidecektik. Elemanlar çöpleri döküp geldikleri esnada çatıdan duman çıktığını gördüler. Dumanların çıkmasıyla yangın tüpleriyle yukarıya fırladık. İki dükkan arasında alevlerin yükseldiğini gördük. Yangın tüpleriyle müdahale ettik ama işe yaramadı. Yangın büyüyerek yan taraflara sıçradı. Ben oto tamircilik yapıyorum 3 aracım da yandı, burada 17 yıllık emeğimiz vardı' dedi.

Gücüyetmez, her dükkan için maddi zararın 4 milyon TL civarında olduğunu belirterek, 'Devletimiz elini atarsa tekrardan ayağa kalkarız' diye konuştu.

Yedek parça satıcısı: 9 ay önce açmıştım

Araç yedek parçası satıcısı İzzettin Koçak ise 'Depremden sonra buraya geldik ve 9 ay önce açtık. Yangın sırasında evdeydim ve sanayiye geldiğimde her şey kül olmuştu. Dükkanın içinde yedek parçalarım vardı ama hepsi yandı' ifadelerini kullandı. Koçak, zararının yaklaşık 5 milyon TL olduğunu söyleyerek destek beklediklerini ekledi.

Olayla ilgili soruşturmanın ve zarar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

