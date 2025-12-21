Hatay'da Takla Atan Otomobil Yan Yattı: 5 Yaralı

Hatay'da takla atan otomobil yan yattı: 5 kişi yaralandı

Defne, Hüseyinli Mahallesi'nde tek taraflı kaza

Kaza, Defne ilçesi Hüseyinli Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafik seyir halinde olan otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak yan devrildi.

Otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili savcılık ve trafik ekiplerince inceleme başlatıldı.

HATAY’DA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, TAKLA ATARAK YAN YATARKEN KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.