Hatay'da Takla Atan Otomobil Yan Yattı: 5 Yaralı

Hatay'ın Defne ilçesi Hüseyinli Mahallesi'nde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil takla atıp yan yatarak 5 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 23:10
Hatay'da Takla Atan Otomobil Yan Yattı: 5 Yaralı

Hatay'da takla atan otomobil yan yattı: 5 kişi yaralandı

Defne, Hüseyinli Mahallesi'nde tek taraflı kaza

Kaza, Defne ilçesi Hüseyinli Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafik seyir halinde olan otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak yan devrildi.

Otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili savcılık ve trafik ekiplerince inceleme başlatıldı.

