Hatay'da ULTRANS'a ait lastik deposu alevlere teslim
Hatay’da alevlere teslim olan lastik deposundaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Olay yeri: Dörtyol, Yeşilköy Mahallesi
Yangın, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan ULTRANS lojistiğe ait lastik deposunda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin yönlendirildiği yangında, alevlerle mücadele devam ediyor.
