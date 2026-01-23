Hatay'da ULTRANS'a Ait Lastik Deposu Alevlere Teslim

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde ULTRANS lojistiğe ait lastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri ve çevre ilçelerden gelen ekipler müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 18:29
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 18:33
Hatay’da alevlere teslim olan lastik deposundaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Olay yeri: Dörtyol, Yeşilköy Mahallesi

Yangın, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan ULTRANS lojistiğe ait lastik deposunda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin yönlendirildiği yangında, alevlerle mücadele devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

