Hatay'da Yabancı Uyruklu Denetimi: 113 Sorgulandı, 6 Göç İdaresine Teslim

30 Aralık 2025'te Hatay merkezinde yapılan uygulamada 113 yabancı uyruklu sorgulandı; oturma izni olmayan 6 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:31
Hatay'da yabancı uyruklu şahıslara yönelik geniş çaplı denetim

Uygulama ve sonuçları

Hatay'da polis ekipleri tarafından yürütülen denetimde 30 Aralık 2025 tarihinde il merkezinde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Uygulama Saat 11.00 ile 23.00 arasında yapıldı ve toplam 113 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı.

Denetimler sırasında Türkiye'de geçerli oturma izni olmayan 6 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yetkililer, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla denetim ve kontrollerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

