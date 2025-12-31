Hatay'da Yabancı Uyruklu Denetimi: 113 Sorgulandı, 6 Göç İdaresine Teslim

Hatay'da yabancı uyruklu şahıslara yönelik geniş çaplı denetim
Uygulama ve sonuçları
Hatay'da polis ekipleri tarafından yürütülen denetimde 30 Aralık 2025 tarihinde il merkezinde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.
Uygulama Saat 11.00 ile 23.00 arasında yapıldı ve toplam 113 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı.
Denetimler sırasında Türkiye'de geçerli oturma izni olmayan 6 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Yetkililer, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla denetim ve kontrollerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
