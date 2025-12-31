Hatay’da Yeni Yıl Öncesi Asayiş Denetimi: 52 Aranan Şahıs Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda, 30 Aralık 2025 tarihinde il genelinde gerçekleştirilen denetimde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 şahıs yakalandı.

Operasyon Detayları

Gerçekleştirilen çalışmalarda; hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, cinsel suçlar ile uyuşturucu madde ticareti yapma/bulundurma gibi çok sayıda suç kapsamında hakkında kesinleşmiş cezaları bulunan şahıslar tespit edilerek gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yakalananlar arasında; 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 4 kişi, 2-5 yıl arası hapis cezası bulunan 10 kişi ile 2 yıl ve 6 ay altı gibi değişen cezalara sahip şahıslar bulunuyor. Toplamda 52 şahıs gözaltına alınırken, yakalananlardan 23'ü mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyetin Açıklaması

Emniyet yetkilileri, kamuoyuna yaptığı açıklamada halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Yetkililer, benzer çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

