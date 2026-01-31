Hatay Dörtyol'da Otoban Gişelerinde Tır Kazası: 1 Yaralı

Hatay Dörtyol'da Otoban Gişelerinde Tır Kazası

Kaza Detayları

Hatay'ın Dörtyol bölgesindeki Dörtyol Otoban gişelerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 APS 851 plakalı tır, gişelerde bulunan bir demir direğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırda ufak çaplı yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ve kazada sıkışan sürücüyü kurtardı.

Kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada 1 yaralı olduğu bildirildi.

Soruşturma

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

