Hatay İskenderun'da Zabıta Denetiminde Mutfakta Paspas Şoku

İskenderun'da zabıta ekiplerinin denetiminde pastane ve imalat yerlerinde tezgâhta paspas yıkanması, açık çöp kovaları ve sigara izmaritleri tespit edildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 10:26
İskenderun ilçesinde zabıta ekiplerinin pastane, tatlı satış ve imalatı yapan iş yerlerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, hijyen kurallarına uymayan görüntüler ortaya çıktı.

Denetimde ortaya çıkan hijyen ihlalleri

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde; yerlere atılan sigara izmaritleri, kapağı açık bırakılan çöp kovaları ve en dikkat çekeni olarak paspasın mutfak tezgahında yıkanması tespit edildi. Bu görüntüler, iş yerlerinin hijyen uygulamalarında ciddi eksikler olduğunu gözler önüne serdi.

Zabıta müdahalesi ve uyarılar

Zabıta ekipleri, denetimler sırasında kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tuttu ve işletme sahiplerini sağlıklı gıda üretimi konusunda bilgilendirerek uyardı. Ekipler, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıda tüketimi için denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

