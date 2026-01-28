Hatay İskenderun'da Zabıta Denetiminde Mutfakta Paspas Şoku

İskenderun ilçesinde zabıta ekiplerinin pastane, tatlı satış ve imalatı yapan iş yerlerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, hijyen kurallarına uymayan görüntüler ortaya çıktı.

Denetimde ortaya çıkan hijyen ihlalleri

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde; yerlere atılan sigara izmaritleri, kapağı açık bırakılan çöp kovaları ve en dikkat çekeni olarak paspasın mutfak tezgahında yıkanması tespit edildi. Bu görüntüler, iş yerlerinin hijyen uygulamalarında ciddi eksikler olduğunu gözler önüne serdi.

Zabıta müdahalesi ve uyarılar

Zabıta ekipleri, denetimler sırasında kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tuttu ve işletme sahiplerini sağlıklı gıda üretimi konusunda bilgilendirerek uyardı. Ekipler, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıda tüketimi için denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.

