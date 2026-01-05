Hatay Payas'ta 2 Katlı Müstakil Evde Çatı Yangını Söndürüldü

Hatay Payas'ta çatı yangını korkuttu

İtfaiyenin hızlı müdahalesi hasarı sınırladı

Hatay’ın Payas ilçesinde bulunan 2 katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay İstiklal Mahallesindeki iki katlı evin damında yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonrasında çatı alevlere teslim oldu.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, yangının evin odalarına sıçramasını engelleyerek müdahale edip yangını söndürdü.

Çıkan yangında evin çatısı hasar görürken, olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

