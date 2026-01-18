Hatay Reyhanlı'da Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Hatay Reyhanlı Harran Mahallesi'nde motor kısmı alev alan otomobil, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:36
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:39
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay, Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Yolda seyir halinde bulunan araçta motor kısmı alev aldı ve yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlatıldı ve soruşturma sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

