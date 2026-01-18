Hatay Reyhanlı'da Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay, Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Yolda seyir halinde bulunan araçta motor kısmı alev aldı ve yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlatıldı ve soruşturma sürdürüyor.

HATAY’DA SEYİR HALİNDEYKEN ALEVLERE TESLİM OLAN OTOMOBİL YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ.