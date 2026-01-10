Hatay Samandağ’da Asayiş Operasyonu: Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
9 Ocak 2026 tarihli operasyonda ikamette silah ve mühimmat bulundu
Hatay’ın Samandağ ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak 2026 günü gerçekleştirdikleri asayiş operasyonunda bir ikamette arama yaptı.
Yapılan aramada 1 adet otomatik av tüfeği, 22 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak ikamette bulunan E.S. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Emniyet yetkilileri, vatandaşların güvenliği ve asayişin sağlanması amacıyla benzer denetimlerin sürdürüleceğini ifade etti.
