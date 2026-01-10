Hatay Samandağ’da Asayiş Operasyonu: Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 9 Ocak 2026'de yapılan aramada 1 otomatik av tüfeği, 22 av tüfeği fişeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; E.S. hakkında işlem başlatıldı.

9 Ocak 2026 tarihli operasyonda ikamette silah ve mühimmat bulundu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak 2026 günü gerçekleştirdikleri asayiş operasyonunda bir ikamette arama yaptı.

Yapılan aramada 1 adet otomatik av tüfeği, 22 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak ikamette bulunan E.S. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların güvenliği ve asayişin sağlanması amacıyla benzer denetimlerin sürdürüleceğini ifade etti.

