Tokat'ta Otomobil Su Kanalına Düştü: Sürücü Yaralandı

Gezirlik Mahallesi'nde kaza

Tokat'ta kontrolden çıkan bir otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Gezirlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.K. (27) idaresindeki 60 HY 966 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü. Su kanalının boş olması muhtemel büyük bir faciayı önledi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü alarak Tokat Devlet Hastanesine sevk etti. Yetkililer, E.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

