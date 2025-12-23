DOLAR
Tokat'ta Otomobil Su Kanalına Düştü: Sürücü Yaralandı

Tokat Gezirlik Mahallesi'nde kontrolden çıkan 60 HY 966 plakalı otomobil su kanalına düştü; sürücü E.K. (27) yaralandı, sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 23:39
Gezirlik Mahallesi'nde kaza

Tokat'ta kontrolden çıkan bir otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Gezirlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.K. (27) idaresindeki 60 HY 966 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü. Su kanalının boş olması muhtemel büyük bir faciayı önledi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü alarak Tokat Devlet Hastanesine sevk etti. Yetkililer, E.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

