Hendek'te D-100'de Yaya Çarpması: Oğuzhan Yılmaz Hayatını Kaybetti

Kaza, dün Beylice Mahallesi Düzce istikametinde üst geçide yaklaşık 6 metre mesafede meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Oğuzhan Yılmaz'a, E.K. idaresindeki 34 FDD 142 plakalı Mercedes marka otomobil çarptı.

Kaza yerinde müdahale ve inceleme

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Oğuzhan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

Kazada otomobilin kaputunun adeta kağıt gibi ezilmesi, çarpmanın şiddetini ortaya koydu.

Cenaze töreni

Hastane işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze ailesine teslim edildi. Oğuzhan Yılmaz, Eskibıçkı Mahallesi Camininde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

