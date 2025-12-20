DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.770.169,37 -0,07%

Hendek'te D-100'de Yaya Çarpması: Oğuzhan Yılmaz Hayatını Kaybetti

D-100 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu Oğuzhan Yılmaz yaşamını yitirdi; cenazesi Eskibıçkı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 18:23
Hendek'te D-100'de Yaya Çarpması: Oğuzhan Yılmaz Hayatını Kaybetti

Hendek'te D-100'de Yaya Çarpması: Oğuzhan Yılmaz Hayatını Kaybetti

Kaza, dün Beylice Mahallesi Düzce istikametinde üst geçide yaklaşık 6 metre mesafede meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Oğuzhan Yılmaz'a, E.K. idaresindeki 34 FDD 142 plakalı Mercedes marka otomobil çarptı.

Kaza yerinde müdahale ve inceleme

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Oğuzhan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

Kazada otomobilin kaputunun adeta kağıt gibi ezilmesi, çarpmanın şiddetini ortaya koydu.

Cenaze töreni

Hastane işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze ailesine teslim edildi. Oğuzhan Yılmaz, Eskibıçkı Mahallesi Camininde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

OĞUZHAN YILMAZ ESKİBIÇKI MAHALLESİ CAMİİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

OĞUZHAN YILMAZ ESKİBIÇKI MAHALLESİ CAMİİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

OĞUZHAN YILMAZ ESKİBIÇKI MAHALLESİ CAMİİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da DSİ Boru Patladı: Park Halindeki Otomobil Portakal Bahçesine Sürüklendi
2
Çankırı’da Araç Önünü Kesip Sürücüyü Darp Eden Şahıs Gözaltına Alındı
3
İnegöl'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Taburcu Edilen Sürücü Yaralandı
4
Bingöl'de Tır Yangını Paniği — Facia Son Anda Önlendi
5
Elazığ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Tutuklama
6
Akçaabat’ta yamaçtan düşen kaya otomobile çökü: 5 yaralı
7
Sadettin Saran Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025