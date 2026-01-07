Hisarcık'ta Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı; iki sürücü yaralandı, hayati tehlike bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 23:52
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 00:12
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Hisarcık-Simav karayolu Bağlaryanı mevkiinde saat 22.00 sıralarında gerçekleşti.

Olayın Detayları

Osman G. yönetimindeki 43 PL 817 plakalı otomobil, Anahtar Parti Hisarcık İlçe Başkanı Aziz İnal idaresindeki 43 AGB 751 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Soruşturma

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

