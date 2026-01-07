Hisarcık'ta Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı

Hisarcık'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Hisarcık-Simav karayolu Bağlaryanı mevkiinde saat 22.00 sıralarında gerçekleşti.
Olayın Detayları
Osman G. yönetimindeki 43 PL 817 plakalı otomobil, Anahtar Parti Hisarcık İlçe Başkanı Aziz İnal idaresindeki 43 AGB 751 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi.
Müdahale ve Yaralıların Durumu
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.
Soruşturma
Kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.
KÜTAHYA'NIN HİSARCIK İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.