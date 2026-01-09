Honduras'ta Milletvekili Gladis Aurora Lopez'e Kongre Önünde Patlayıcı İsabet Etti

Olay

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'daki Ulusal Kongre binası önünde, olağanüstü oturum öncesi gazetecilere konuşan Ulusal Parti üyesi milletvekili Gladis Aurora Lopez, arkadan atılan bir patlayıcının ensesine isabet etmesi sonucu yaralandı.

Patlayıcı ense, omuz ve sırta isabet etti. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti ve Lopez daha sonra hastaneye sevk edildi.

Honduras medyası, Lopez'in sağlık durumunun stabil olduğunu, ancak patlama nedeniyle vücudunda yanıklar oluştuğunu ve işitme kaybı yaşadığını bildirdi. Ulusal Parti'den yapılan açıklamada bunun "suç teşkil eden bir saldırı" olduğu ifade edildi. Saldırının hedefli olup olmadığı henüz bilinmiyor; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siyasi gerginlik

Olay, tartışmalı geçen başkanlık seçimlerinin ardından meydana geldi. Ulusal Parti'nin adayı Nasry Asfura, 30 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini yüzde 1'den az bir farkla kazanmış; hile iddiaları nedeniyle oyların yeniden sayılması için başvuru yapılmıştı.

Asfura'nın 27 Ocak'ta göreve başlaması bekleniyor.

