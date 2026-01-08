Hristodulidis'e '1 milyon euro' seçim finansman ihlali iddiası

GKRY'de internete sızdırılan sekiz dakikalık bir video, Nikos Hristodulidis'in 2023 seçim kampanyası harcamalarında 1 milyon euroluk üst sınırı aşmak için yasa dışı yöntemlere başvurulduğunu iddia ediyor.

Videonun içeriği

Videoda, bazı bölümleri gizli çekilmiş kayıtlar yer alıyor. Kayıtta Hristodulidis'in destekçilerinden eski Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis şöyle diyor: "Seçimlerde yaklaşık 1 milyon euroluk bir üst sınır var. Bu yüzden bazen bu bütçenin üzerine çıkabilmek için nakit paraya ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden parayı nakit olarak harcıyorlar. Size söylediğim şey bu, bu nakit para".

Videoda ayrıca Hristodulidis’in nakit paraya ihtiyaç duyduğunda, eşi Filippa Karsera'nın kız kardeşi Kristia Karsera ile evli olan Başkanlık Ofisi Müdürü Haralambos Haralambus'u aradığı ve söz konusu paraların "bağış" adı altında alındığının öne sürüldüğü belirtiliyor.

Cyfield CEO'su Yorgo Hrisohos da videoda, Hristodulidis ile yakın ilişkisini överek, "Şimdi arasam hemen telefonunu açar, kız arkadaşım gibi" ifadelerini kullanıyor.

Basın ve siyaset tepkileri

GKRY basını, haberi AB Dönem Başkanlığı'na gönderme yaparak "Dönem başkanlığı çok iyi başladı" manşetiyle duyurdu.

Meclis Başkanı Annita Demetriou ise "Yetkili makamları açıklama yapmaya çağırıyorum. Bir süredir dolaşan bir video, bireyleri ve hükümeti yasadışı uygulamalara karıştırdığını iddia ediyor. Umarım gerçeği yansıtmıyordur" dedi.

Ana muhalefet partisi AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou "Video hükümetin net cevaplar vermesi gereken ciddi kurumsal ve siyasi sorunları gündeme getiriyor. Cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Irene Xaralambidou videoyu şok edici olarak nitelendirerek, "Hükümet ile çevresindeki iş adamları başrolde olduğu için buna inanmakta güçlük çekiyoruz. Hemen bir açıklama yapılmalı çünkü aksi takdirde cumhurbaşkanının istifası ve saçma sapan şeylerden daha kötüsüyle karşılaşacağız" dedi.

Eski bakan şikayette bulundu

Videoda adı geçen eski Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, kaydın yayılmasının ardından polise başvurarak videonun "sözlerini yanlış yansıtacak şekilde kurgulandığını" iddia ederek şikayette bulundu.

