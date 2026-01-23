İBB’ye Bağlı Kreşte İstismar İddiası: 1 Şüpheli Tutuklandı

Soruşturmada tutuklama kararı

Eyüpsultan’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Yuvamız İstanbul kreşinde çocuğun darp ve cinsel istismar edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada bir şüpheli tutuklandı.

Gözaltı ve adliyeye sevk

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aralık 2025’te gözaltına alınan şüpheliler Ö.D., E.A., E.A. ve B.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimlik kararları

Savcılıktaki işlemlerinin ardından ifadeleri alınan şüphelilerden Ö.D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Diğer üç şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın yürütülmesine ilişkin işlemler ve olaya dair detaylar, yetkili makamlarca açıklanmaya devam edecek.

