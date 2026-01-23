İBB’ye Bağlı Kreşte İstismar İddiası: 1 Şüpheli Tutuklandı

Eyüpsultan’daki İBB’ye bağlı Yuvamız İstanbul kreşinde yürütülen soruşturmada 1 şüpheli 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 23:57
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 23:57
İBB’ye Bağlı Kreşte İstismar İddiası: 1 Şüpheli Tutuklandı

İBB’ye Bağlı Kreşte İstismar İddiası: 1 Şüpheli Tutuklandı

Soruşturmada tutuklama kararı

Eyüpsultan’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Yuvamız İstanbul kreşinde çocuğun darp ve cinsel istismar edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada bir şüpheli tutuklandı.

Gözaltı ve adliyeye sevk

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aralık 2025’te gözaltına alınan şüpheliler Ö.D., E.A., E.A. ve B.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimlik kararları

Savcılıktaki işlemlerinin ardından ifadeleri alınan şüphelilerden Ö.D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Diğer üç şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın yürütülmesine ilişkin işlemler ve olaya dair detaylar, yetkili makamlarca açıklanmaya devam edecek.

İBB'ye bağlı kreşte 'çocuğun darp ve istismar edildiği' iddiasına yönelik soruşturmada 1 şüpheli...

İBB'ye bağlı kreşte 'çocuğun darp ve istismar edildiği' iddiasına yönelik soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya-Konya Karayolunda Kar Yeniden Etkili: Alacabel'de 15 cm'e Ulaştı
2
Kuşadası'nda Sel Felaketi: Ev, Otel ve Araçlarda Ağır Hasar
3
Elazığ’da Gece Asayiş Uygulaması: Hozat Garajı’nda Eğlence Mekanları Denetlendi
4
Balıkesir Depremi Mudanya'da Hissedildi: İşyerinin Güvenlik Kamerasına Yansıdı
5
Gümüşhane'de Yağmurdere Karayolu'na Çığ Düştü
6
Balıkesir Sındırgı'da 5.1 Büyüklüğünde Deprem
7
Eskişehir'de 60 Yaşındaki Adamı Tahtayla Öldüren Sanık: 'Bana Verdiği Acıyı Ona Karşılık Vermeye Çalıştım'

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları