İBB yolsuzluk davası: Adem Soytekin hakim karşısında — tutukluluk devam

Yayın Tarihi: 09.01.2026 21:47
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 21:47
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hakkında kurulan suç örgütü ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davada tutuklu sanık Adem Soytekin, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Soytekin’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma ve etkin pişmanlık talebi

Dava, 9 Mart’ta görülecek ilk duruşma öncesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinde bulunan Soytekin’in tutukluluğunun devam edip etmeyeceği hususunda değerlendirme yapılmak üzere görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Adem Soytekin ile avukatı hazır bulundu.

Savunma yapan Soytekin, önceki ifadelerinin arkasında olduğunu belirterek devletine sadakat vurgusu yaptı ve iddianameyi okuduktan sonra mahkemeye fayda sağlayacağını düşündüğü hususların bulunduğunu söyledi. Soytekin duruşmada şu ifadeleri kullandı:

"Benim bu dosya içerisinde olma sebebim 2014-2024 yılları arasında bana yaptırılan kreşler, okullar, cami, kavşak, köprü ve benzeri kamu yararına kullanılan işlerdir. Bunların ödemeleri bana normal olarak değil, belediyenin yönlendirdiği müteahhitler daire, dükkan veya uzun vadeli çek ile ödemişlerdir. Bu yaptıkları ödemelerin esasında belediye ile bir işi olduğu aşikardır"

Soytekin, Metin Gül ile ilgili iddialara da açıklık getirdi: "Metin Gül benim adımı kullanarak bir şeyleri gizlemektedir. Bana verdiğini iddia ettiği daireler iş karşılığıdır. Benim bu eylemde Metin Gül’den rüşvet olarak aldığım bir daire bulunmamaktadır. Metin Gül kendi ifadesinde belirttiği üzere para verdiğini söylemiştir. Ben de bu paranın Fatih Keleşe verildiği kanaatindeyim. Ben Metin Gül’ün iskan almak için bedel ödediğini biliyorum. İlk görüşmede Metin Gül’ün de beyanında belirttiği gibi talep edilen rakam 3 milyon liraydı. Bunun 2 buçuk milyon lirası mı verildi, yoksa 3 milyon liranın tamamı mı verildi bilmiyorum. Bu 3 milyon lira rakamının istendiğiğini bana Metin Gül bizzat söyledi. Benim Metin Gül ile ayrıca ticari ilişkim de bulunmaktadır"

Projeler, iddialar ve "Vira İstanbul" anlatımı

Soytekin, Westside projesine dair iddialarda Ekrem İmamoğlu’nun adının geçtiğini belirterek, "Ekrem İmamoğlu’nun proje kapsamındaki müteahhitlerden 30 milyon lira istediğini bütün müteahhitler belirtmişler ve bu rakama anlaşıldıklarını söylemişlerdir. Bana verilen daire ve dükkarların toplam bedeli, o dönüm parasyla 5 milyon lirayı aşmaz" dedi ve ortaklık, kasa incelemeleri ile Beyaz İnşaat’a ilişkin tespitlerini aktardı.

Soytekin özellikle iddianamede yer almayan, ancak ciddi yolsuzluk yapıldığını iddia ettiği Beylikdüzü’nün en büyük kamu ortaklı projesi "Vira İstanbul" ile ilgili de mahkemeye bilgi verebileceğini belirtti: "Bu proje ihaleye çıktığında bölgenin müteahhitleri ve aynı zamanda akraba olan Güller ve Beyazlar koordineli bir şekilde kendi aralarında anlaştılar. İhale işlemi bu iki grup arasında danşıklı olarak yapıldı. Zaten aralarında yapmış oldukları anlaşmada ihaleyi hangisi alırsa diğerini ortak edecekti." Soytekin, tahliye edilmesi halinde mahkemeye ek belge sunma taahhüdünde bulundu.

Savunmasının sonunda Soytekin, 70 dairenin kime verildiğine dair listeyi cezaevinde temin edemediğini, tahliye edilirse bu kayıtlara ulaşıp mahkemeye sunacağını, "Enteresan isimlerin olacağını" ifade ederek tahliye talebinde bulundu.

Mahkemenin ara kararı

Ara kararını açıklayan mahkeme, "sanık Adem Soytekin’in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun kanunda öngörülen cezalarının alt ve üst sınırının kaçma kuşkusunu somutlaştırması ve tutuklama sebep ve koşullarında bu aşamada herhangi bir değişiklik olmaması gerekçesiyle" tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme kararıyla Adem Soytekin tahliye edilmedi; dava 9 Mart’taki duruşmayla söz konusu iddiaların daha genş kapsamıda ele alınmasıyla devam edecek.

