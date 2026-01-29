Iğdır'da Aranan Hükümlü Dilucu Sınır Kapısı'nda Yakalandı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Aranan Şahısların Yakalanması" çalışmaları kapsamında, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs gözaltına alındı.

Operasyon ve suçlamalar

Edinilen bilgilere göre; Aydın nüfusuna kayıtlı N.U. (47), Kasten Öldürme, TCK 191 Uyuşturucu Madde Kullanma, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Hükümlü/Tutuklunun Kaçması ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından toplam 13 yıl 5 ay hapis cezasıyla arandı.

Operasyon, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş ve Özel Hareket Şube Müdürlükleri ekiplerince Dilucu Sınır Kapısında gerçekleştirildi ve N.U. gözaltına alındı.

Gözaltı ve adli süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.U., adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan N.U., Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

