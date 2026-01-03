DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.871.206,63 -0,39%

Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Iğdır merkezde düzenlenen operasyonda zorla alıkonulan 2 yabancı uyruklu kurtarıldı; A.E., F.K. ve yabancı uyruklu B.R. 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 16:28
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 16:32
Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon ve yakalamalar

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda zorla alıkonulan 2 yabancı uyruklu mağdur ile şüpheliler A.E. ve yabancı uyruklu B.R. yakalandı.

Şüpheli A.E. üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslerde yaptıkları aramalarda sahte pasaport ve çeşitli sahte belgeler ele geçirdi. Çalışmalar kapsamında F.K. isimli şüpheli de yakalandı.

Adli süreç ve teslim

A.E., F.K. ve yabancı uyruklu B.R. hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Zorla alıkonulan 2 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ise idari işlemlerinin ardından deport edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

IĞDIR’DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

IĞDIR’DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de FETÖ şüphelisi eski polis H.Ö. yakalandı
2
Erzurum'da Buzlanma Trafik Kazası: Kayapa Köyü'nde Pikap ile TIR Çarpıştı
3
Diyarbakır'da Silahla Boğazından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
4
Eskişehir'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk komşuda bulundu
5
Karadeniz Ereğli'de Park Halindeki Otomobil Yangını
6
Manisa Sarıgöl'de Trafik Kazası: Baba Samet ve Oğlu Necip Toprağa Verildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları