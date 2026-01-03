Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon ve yakalamalar

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda zorla alıkonulan 2 yabancı uyruklu mağdur ile şüpheliler A.E. ve yabancı uyruklu B.R. yakalandı.

Şüpheli A.E. üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslerde yaptıkları aramalarda sahte pasaport ve çeşitli sahte belgeler ele geçirdi. Çalışmalar kapsamında F.K. isimli şüpheli de yakalandı.

Adli süreç ve teslim

A.E., F.K. ve yabancı uyruklu B.R. hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Zorla alıkonulan 2 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ise idari işlemlerinin ardından deport edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

