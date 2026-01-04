DOLAR
Karabük'te Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Yenice Caddesi'nde kontrolden çıkan 78 ABL 603 plakalı otomobil devrildi; araçtaki Ö.F. yaralandı ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:04
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:04
Kaza Yenice Caddesi'nde gerçekleşti

Karabük'te kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Yenice Caddesi üzerinde, F.P. yönetimindeki 78 ABL 603 plakalı otomobilin, Cuma Pazarı Kavşağı istikametinden Soğuksu KYK yönüne seyrederken, Soğuksu 1. Etap TOKİ mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkmasıyla meydana geldi.

Savrulan araç, yol kenarındaki bordür taşlarına çarptıktan sonra devrilerek bir süre tavanı üzerinde sürüklendi ve yan yatarak durabildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ö.F. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

