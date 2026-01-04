Karabük'te Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Kaza Yenice Caddesi'nde gerçekleşti

Karabük'te kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Yenice Caddesi üzerinde, F.P. yönetimindeki 78 ABL 603 plakalı otomobilin, Cuma Pazarı Kavşağı istikametinden Soğuksu KYK yönüne seyrederken, Soğuksu 1. Etap TOKİ mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkmasıyla meydana geldi.

Savrulan araç, yol kenarındaki bordür taşlarına çarptıktan sonra devrilerek bir süre tavanı üzerinde sürüklendi ve yan yatarak durabildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ö.F. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KARABÜK’TE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.