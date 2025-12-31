DOLAR
Iğdır’da Kuyumcu Soygunu: 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Iğdır’da bir kuyumcudan altın ve nakit çaldıkları belirlenen B.Ö., M.B. ve İ.A. yakalandı; 2 kilo 770 gram altın ve 190 bin lira ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:14
Olay ve soruşturma

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Habip Temiraka ait kuyumcu dükkanında meydana gelen hırsızlık olayı sonrası çalışma başlattı. Yapılan araştırmada olayla bağlantılı olduğu tespit edilen B.Ö., M.B. ve İ.A. yakalandı.

Polis soruşturmasında, şüphelilerin çaldıkları altınların bir kısmını bozdurarak araç satın aldığı belirlendi.

Yakalanma ve ele geçirilenler

Şüphelilere ait araçta ve şüphelilerden birinin ikametinde yapılan aramalarda 2 kilo 770 gram altın ile 190 bin lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

