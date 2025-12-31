Iğdır’da Kuyumcu Soygunu: 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Olay ve soruşturma

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Habip Temiraka ait kuyumcu dükkanında meydana gelen hırsızlık olayı sonrası çalışma başlattı. Yapılan araştırmada olayla bağlantılı olduğu tespit edilen B.Ö., M.B. ve İ.A. yakalandı.

Polis soruşturmasında, şüphelilerin çaldıkları altınların bir kısmını bozdurarak araç satın aldığı belirlendi.

Yakalanma ve ele geçirilenler

Şüphelilere ait araçta ve şüphelilerden birinin ikametinde yapılan aramalarda 2 kilo 770 gram altın ile 190 bin lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

