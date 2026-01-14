Iğdır’da 'Torbacı' Operasyonu: 15 Adrese Eş Zamanlı Baskın

Iğdır’da 'Torbacı' Operasyonunda 15 Adrese Eş Zamanlı Baskın
Üç aylık takip sonrası çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Iğdır’da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaparak gençleri zehirlemeye çalışan, kamuoyunda "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından il genelinde 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 161,22 gram metamfetamin, 210 gram skunk, 62,56 gram esrar, 2 adet tüfek, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet tabanca bulundu.
Operasyon kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 11 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma sürecinde 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem yapılarak tutuklanırken, 13 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçu kapsamında adli işlem gerçekleştirildi.
(SY-AT)
Iğdır’da sokak satıcılarına darbe: 15 adrese eş zamanlı operasyon