Oktay Kaynarca'dan Uyuşturucu ve Fuhuş İddialarına Ret: "Aracılık Söz Konusu Dahi Olamaz"

Oktay Kaynarca'dan iddialara net yanıt: "Aracılık söz konusu dahi olamaz"

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Oktay Kaynarca'nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Kaynarca, hakkındaki bazı iddiaları kesin bir dille reddetti.

Soruşturmanın kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak gibi suçlamalar yöneltilen şüpheliler arasında Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç. yer aldı. Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynarca'nın ifadesi

Adliyedeki ifadesinde Kaynarca, uyuşturucu maddelere karşı olduğunu belirterek ifadeye başladı ve şu açıklamalarda bulundu:

"Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaşım. Fatih Keleş isimli kişiyi de Murat Gülibrahimoğlu’nun yanında gördüğüm için tanırım."

"Rabia Karaca’nın ifade ettiği 'Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca’nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri' şeklindeki beyanı kabul etmiyorum."

"Murat yakın arkadaşımdır ancak fuhuş gibi suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz."

Kaynarca, ayrıca "Rabia Karaca isimli şahsı kesinlikle tanımıyorum." ifadesini kullandı.

Proje ilişkili mali konulara da değinen Kaynarca, "Murat Gülibrahimoğlu’ndan tanıtım filmi için 100 bin Dolar aldım, sonradan bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim." diye belirtti ve projenin çekiminin yapılmasına karşın hayata geçirilmediğini ekledi.

Kaynarca ifadesinde ayrıca Günyüzü Konakları'ndaki eve gittiğini, orada Murat Gülibrahimoğlu'nu gördüğünü ve soruşturma kapsamında gösterilen fotoğraflardaki eğlence grubuna tanık olduğunu ifade etti.

