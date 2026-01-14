Dinar'da Yörük Kıl Çadır Salonu Fırtınada Parçalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki kaymakamlık destekli Yörük Kıl Çadır Salon, geçen haftaki şiddetli rüzgarda Cerit Yaylası'nda parçalandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:50
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:50
Kaymakamlık destekli çadır, şiddetli rüzgara dayanamadı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, düğün ve eğlenceler için yapılan Yörük Kıl Çadır Salon, geçtiğimiz hafta yaşanan fırtınada şiddetli rüzgara dayanamayarak parçalandı.

Cerit Yaylası'na, kaymakamlığın desteği ile yapılan çadırın fırtınada zarar gördüğü bildirildi.

Çadırın, Yörüklerin kültürel değerlerini anlatan mevlid ile düğünlerde yemek ve diğer etkinlikler için kullanıldığı belirtildi.

