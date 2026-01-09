İmamoğlu'nun Tutukluluk Haline Devam Kararı: 106 Sanık İçin Süreç Sürüyor

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu ve 105 diğer sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi; ilk duruşma 9 Mart'ta başlayacak.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 19:35
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:35
İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında, kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin davada tutukluluk incelemesi yapıldı.

Mahkeme kararı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dosya üzerinden gerçekleştirilen incelemede, aralarında Ekrem İmamoğlu nun da bulunduğu 106 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Öte yandan mahkeme, tutuklu bulunan diğer 105 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Sanıkların yargılanmasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9 Mart tarihinde başlanacak.

İddianame ve talep edilen cezalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 'ihbar eden' sıfatıyla, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı 'suçtan zarar görenler' olarak yer aldı. İddianamede ayrıca 16 kişi 'müşteki', 5 kişi 'müşteki-şüpheli' ve 402 kişi 'şüpheli' sıfatıyla gösterildi.

Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu nun örgütün kurucusu ve lideri olduğu belirtilirken, şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün 'örgüt yöneticisi' olarak yer aldı.

İddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 12 kez 'rüşvet', 7 kez 'suç gelirlerinin aklanması', 2 kez 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 2 kez 'kişisel verileri ele geçirme veya yayma', 4 kez 'suç delillerini gizleme', 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zarar verme', 47 kez 'rüşvet alma', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 9 kez 'irtikap', 46 kez 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 4 kez 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 70 kez 'ihaleye fesat karıştırma', 'çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'Orman Kanunu'na muhalefet' ve 'Maden Kanunu'na muhalefet' suçlarından toplamda 2 bin 430 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, diğer sanıklar için de çeşitli suçlardan çeşitli oranlarda hapis cezası isteniyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

