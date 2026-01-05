İncirliova’da Jandarmadan Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Yazıdere Mahallesi'nde adli arama yapıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Yazıdere Mahallesi’nde iki şüphelinin ikametinde adli arama gerçekleştirildi.

B. A. (42) ve N.Y. (32) isimli şahısların adreslerinde Jandarma Komando Timi, narkotik ve bomba arama köpeklerinin katılımıyla yapılan aramada, 51 adet sentetik hap, 2 adet bong aparatı, 2 adet tabanca, 59 fişek, 3 şarjör, 25 adet sustalı bıçak, 2 adet samuray kılıcı, 1 muşta, 5 cep telefonu ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla N. Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, B.A. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

