İncirliova'da Tiner Patlaması: İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi Facianın Önüne Geçti

İncirliova'da işyerinde ısınmak için atılan tinerin patlaması sonucu çıkan yangın, Acarlar İtfaiye Amirliği'nin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:08
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:08
İşyeri yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Aydın’ın İncirliova ilçesi Osmanbükü Mahallesi’ndeki bir işyerinde, ısınmak amacıyla kova içinde yakılan ateşe atılan tinerin patlaması sonucu yangın çıktı.

Olayı gören işyeri çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Acarlar İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahale etti.

İtfaiyenin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü ve kapsamlı bir soğutma çalışması yürütüldü.

Yangında şans eseri yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

