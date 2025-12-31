İnegöl'de 11 Yıl Hapisle Aranan Firari Sokakta Yakalandı
Polis operasyonuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı. Olay, ilçe merkezinde gerçekleştirilen operasyonla ortaya çıktı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından sokakta yürürken tespit edilen şüphelinin, Murat K. (40) olduğu belirlendi. Yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE HAKKINDA 11 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.