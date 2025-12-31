DOLAR
42,95 -0,06%
EURO
50,49 -0,03%
ALTIN
5.971,57 0,51%
BITCOIN
3.758.696,03 0,45%

İnegöl'de 11 Yıl Hapisle Aranan Firari Sokakta Yakalandı

Bursa İnegöl'de hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Murat K., polis tarafından sokakta yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 19:51
İnegöl'de 11 Yıl Hapisle Aranan Firari Sokakta Yakalandı

İnegöl'de 11 Yıl Hapisle Aranan Firari Sokakta Yakalandı

Polis operasyonuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı. Olay, ilçe merkezinde gerçekleştirilen operasyonla ortaya çıktı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından sokakta yürürken tespit edilen şüphelinin, Murat K. (40) olduğu belirlendi. Yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE HAKKINDA 11 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİ...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE HAKKINDA 11 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE HAKKINDA 11 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu’da 40 Yıl 10 Ay Hapisle Aranan Firari Hükümlü JASAT Operasyonuyla Yakalandı
2
Mersin Erdemli'de 3 Katlı Evde Yangın: Alevler Pencereden Çıktı
3
Kütahya Tavşanlı'da D-650'de Buzlanma Kaydı: 1 Yaralı
4
Tufanbeyli'de İşçi Servisi Devrildi, Ambulans Kara Saplandı
5
Marmaris'te Yeni Yıl Güvenlik Tedbirleri Toplantısı
6
Rize Fındıklı'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
7
Aksaray'da Kadın Kaldırıma Yatıp Çığlık Attı, Polisi Görünce Kaçmaya Çalıştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları