İnegöl'de cezaevi firarisi 19 günde yakalandı: Tekel bayiye tüfekli saldırıda 2 yaralı

Olayın ayrıntıları

İlçenin kırsal Yeniceköy Mahallesinde meydana gelen olay, 30 Aralık 2025 saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Erkan A. (33) aracla geldiği ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Kemal G. (66)'ye ait tekel bayiye tüfekle defalarca ateş açtı.

Açılan ateşte işletme sahibi Kemal G. omzuna isabet eden saçmalarla yaralanırken, işyerinde çalışan Nilgün A. (50) panikleyip kaçarken düşerek kolundan yaralandı. Olayın ardından şüpheli geldiği araçla bölgeden kaçtı.

Soruşturma ve yakalama

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, JASAT ve KOM birimleriyle yürütülen titiz çalışmanın ardından şüphelinin yerini tespit etti. Firari Erkan A., olayın üzerinden 19 gün geçtikten sonra Yeniceköy Mahallesi'nde saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.