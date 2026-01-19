Tipi Sivas-Malatya Kara Yolunu Kapattı: Uzun Araç Kuyruğu Oluştu

Sivas’ta etkili kar ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya kara yolu polis tarafından trafiğe kapatıldı; görüş 5 metreye kadar düştü ve uzun araç kuyruğu oluştu.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:25
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:38
Ulaş ilçesinde görüş mesafesi düşerken ekipler çalışıyor

Sivas’ta etkisini artıran kar yağışı ve tipinin ardından Sivas-Malatya kara yolu trafiğe kapatıldı.

Ulaş ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı; görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü bölgede polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle yolu trafiğe kapattı.

Trafiğe kapatılan kesimde uzun araç kuyruğu oluştu. Kara yolları ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

