Tipi Sivas-Malatya Kara Yolunu Kapattı: Uzun Araç Kuyruğu Oluştu

Sivas’ta etkili kar ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya kara yolu polis tarafından trafiğe kapatıldı; görüş 5 metreye kadar düştü ve uzun araç kuyruğu oluştu.