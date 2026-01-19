Tipi Sivas-Malatya Kara Yolunu Kapattı: Uzun Araç Kuyruğu Oluştu
Ulaş ilçesinde görüş mesafesi düşerken ekipler çalışıyor
Sivas’ta etkisini artıran kar yağışı ve tipinin ardından Sivas-Malatya kara yolu trafiğe kapatıldı.
Ulaş ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı; görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü bölgede polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle yolu trafiğe kapattı.
Trafiğe kapatılan kesimde uzun araç kuyruğu oluştu. Kara yolları ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
