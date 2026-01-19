TEM Mahmutbey Gişeleri'nde Kar Trafiği Havadan Görüntülendi

İstanbul'da gece etkili olan kar yağışı sonrası TEM otoyolu Mahmutbey Gişeleri'ndeki yoğun trafik havadan görüntülendi; kent genelinde trafik yüzde 47'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:49
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:49
TEM Mahmutbey Gişeleri'nde Kar Trafiği Havadan Görüntülendi

TEM Mahmutbey Gişeleri'nde Kar Trafiği Havadan Görüntülendi

Görüntüler akşam saatlerinde kaydedildi

İstanbul'da gece etkili olan kar yağışı, şehir genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde çekilen görüntülerde TEM otoyolu Mahmutbey Gişeleri çevresinde yoğun bir trafik akışı gözlendi.

Havadan elde edilen görüntülerde araç kuyrukları ve yavaşlayan trafik net şekilde görüldü. Yetkililer tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 47’ye kadar yükseldi.

Kar yağışının etkisiyle trafik akışının zaman zaman aksadığı ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi. Havadan çekilen görüntüler, bölgedeki yoğunluğun boyutunu gözler önüne serdi.

TEM otoyolu Mahmutbey Gişelerinde trafik böyle görüntülendi

TEM otoyolu Mahmutbey Gişelerinde trafik böyle görüntülendi

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
2
TEM Mahmutbey Gişeleri'nde Kar Trafiği Havadan Görüntülendi
3
Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 16 Yaşındaki Şüpheliye Ev Hapsi
4
Kabil'de Otelde Patlama: Şehr-i Nev'de Çok Sayıda Ölü ve Yaralı
5
Karaçi'de Gul Plaza AVM Yangını: Can Kaybı 26’ya Yükseldi
6
Tipi Sivas-Malatya Kara Yolunu Kapattı: Uzun Araç Kuyruğu Oluştu
7
Samsun'da 187,65 gram kokainle yakalanan F.T. tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları