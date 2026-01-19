TEM Mahmutbey Gişeleri'nde Kar Trafiği Havadan Görüntülendi

Görüntüler akşam saatlerinde kaydedildi

İstanbul'da gece etkili olan kar yağışı, şehir genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde çekilen görüntülerde TEM otoyolu Mahmutbey Gişeleri çevresinde yoğun bir trafik akışı gözlendi.

Havadan elde edilen görüntülerde araç kuyrukları ve yavaşlayan trafik net şekilde görüldü. Yetkililer tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 47’ye kadar yükseldi.

Kar yağışının etkisiyle trafik akışının zaman zaman aksadığı ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi. Havadan çekilen görüntüler, bölgedeki yoğunluğun boyutunu gözler önüne serdi.

TEM otoyolu Mahmutbey Gişelerinde trafik böyle görüntülendi