Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 16 Yaşındaki Şüpheliye Ev Hapsi

Samsun'da bıçaklı saldırı sonrası şüpheliye ev hapsi

Olayın detayları ve yasal süreç

İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda, P.A. adlı kişi 12 yerinden yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırının ardından faillerin kaçtığı, olayla ilgili geniş çaplı polis çalışması başlatıldığı bildirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli A.M.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

Adliyede hakimlik tarafından alınan kararda, A.M.Ç. hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Kararın ardından çocuk polisi tarafından adliyeden alınan A.M.Ç., ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, polis ekiplerinin olayın tüm yönlerini araştırmaya devam ettiği kaydedildi.

