İnegöl'de hurdacıda yangın havadan görüntülendi

İnegöl Mahmudiye'de hurdacıda çıkan yangın saat 16.00'da başladı; itfaiye ekipleri yangını 1 saatte kontrol altına alıp söndürdü. Çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:25
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:38
İnegöl'de hurdacıda yangın havadan görüntülendi

İnegöl'de hurdacıda yangın havadan görüntülendi

Yangın saat 16.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Gürbüz sokaktaki geri dönüşüm tesisinde başladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm (hurdacı) tesisinde yangın çıktı. Yangın saat 16.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Gürbüz sokaktaki geri dönüşüm tesisinde meydana geldi.

Tesisteki geri dönüşüm malzemeleri, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı ve alevler kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekipler yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR GERİ DÖNÜŞÜM (HURDACI) TESİSİNDE YANGIN ÇIKTI....

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR GERİ DÖNÜŞÜM (HURDACI) TESİSİNDE YANGIN ÇIKTI. YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR GERİ DÖNÜŞÜM (HURDACI) TESİSİNDE YANGIN ÇIKTI....

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Nilüfer'de İnşaatta Patlama Kontrolden Çıktı
2
Beyoğlu'da Araç Alev Aldı, Yangın Markete Sıçradı
3
Bartın'da 10 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi — 2 Gözaltı
4
Ankara'da Şiddetli Fırtına: Etimesgut'ta Dış Yalıtımlar Uçtu, Araçlar Hasar Gördü
5
Ağrı’da 5 Aranan Şüpheli Yakalandı, Cezaevine Teslim Edildi
6
Bodrum'da LC Waikiki Depo Yangını: Sokaklar Dumanla Kaplandı
7
Karasu'da mangal alevleri çatıya sıçradı — İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları