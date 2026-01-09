İnegöl'de hurdacıda yangın havadan görüntülendi

Yangın saat 16.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Gürbüz sokaktaki geri dönüşüm tesisinde başladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm (hurdacı) tesisinde yangın çıktı. Yangın saat 16.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Gürbüz sokaktaki geri dönüşüm tesisinde meydana geldi.

Tesisteki geri dönüşüm malzemeleri, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı ve alevler kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekipler yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.

