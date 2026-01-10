Kocaeli'de Kaza: Ağır Yaralanan İşçi Hayatını Kaybetti

Kocaeli Gebze'de 8 Ocak'ta servis minibüsü ile kamyon çarpıştı; ağır yaralanan işçi İlkay Güler kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 23:25
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 23:26
Kocaeli'de servis minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, 8 Ocak tarihinde Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda yaşandı. S.K. idaresindeki 34 LRH 551 plakalı servis minibüsü, A.C.'nin kullandığı 34 DPE 43 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 2 yaralı, bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını Kaybeden

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi İlkay Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

