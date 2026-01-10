Erzincan Güllüce'de At ve Eşek Tüfekle Öldürüldü

Olay ve soruşturma

Erzincan’ın Güllüce köyünde küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan Serhat Elçi’ye ait at ve eşek, evde kimse olmadığı sırada tüfekle vurularak öldürüldü. Olay, Elçi'nin sabah saatlerinde köydeki evine gelmesiyle ortaya çıktı.

Evlerinin önünde hayvanlarının cansız bedenleriyle karşılaşan Elçi, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde detaylı çalışma yaparak, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen boş mermi kovanlarını muhafaza altına aldı.

Hayvanların tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlenirken, faillerin tespiti için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Elçi, maddi kayıptan ziyade yaşanan vahşetin kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Hayvanlar can taşıyor. Evde olmadığımı bilerek gelip hayvanlarımı öldürmüşler. Buna gerçekten insanın vicdanı elvermez. Ben sadece bunu yapanların bulunmasını ve gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, köy sakinleri de olaya tepki gösterdi.

