İnegöl'de Kar Yağışı Kazası: Cip Uçuruma Yuvarlandı — 5 Yaralı

İnegöl'de kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan cip yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı; 5 kişi yaralandı, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:15
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:15
Çayyaka Mahallesi, Boğazova bölgesi — saat 06.00

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir cipin yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandığı kaza, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında İnegöl’e bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi’nin Boğazova bölgesi mevkiinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Ercan B. (33) yönetimindeki 16 Y 0984 plakalı cip, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanarak ters durdu.

Kaza sonucu sürücü ile araçta yolcu konumunda bulunan Erencan A. (25), Recep Ş. (29), Orhan I. ve Tamer S. (24) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

