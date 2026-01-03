DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.861.878,2 -0,15%

İnegöl’de Korkutan Yangın: Konurlar Mahallesi'ndeki Tek Katlı Ev Kül Oldu

Bursa İnegöl'ün Konurlar Mahallesi'nde çıkan yangında Şerife M.'ye ait tek katlı ev küle döndü; çatı kullanılamaz hale geldi, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:45
İnegöl’de Korkutan Yangın: Konurlar Mahallesi'ndeki Tek Katlı Ev Kül Oldu

İnegöl’de Korkutan Yangın: Konurlar Mahallesi'ndeki Tek Katlı Ev Kül Oldu

Olayın Detayları

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Konurlar Mahallesinde, Şerife M.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve Soruşturma

Yangın sonucu evin çatı kısmı kullanılamaz hale gelirken, evin içinde de maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

İNEGÖL’DE KORKUTAN YANGIN: TEK KATLI EV KÜLE DÖNDÜ

İNEGÖL’DE KORKUTAN YANGIN: TEK KATLI EV KÜLE DÖNDÜ

İNEGÖL’DE KORKUTAN YANGIN: TEK KATLI EV KÜLE DÖNDÜ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Buzlanma Trafik Kazası: Kayapa Köyü'nde Pikap ile TIR Çarpıştı
2
İzmir'de Anne Cinayeti: Kan Lekesi Oğlunu Ele Verdi
3
Düzce'de 143 Parça Tarihi Eser 120 Bin Dolara Satılmak İsterken Yakalandı
4
Batman’da UMKE, zorlu kışta 4 yaşındaki Veysel Efe’yi kurtardı
5
Bilecik'te Çöp Konteynırı Yanına Bırakılan Eşyalar Alev Aldı
6
Bucak'ta Trafo Yangını Korkuttu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları