İnegöl’de Korkutan Yangın: Konurlar Mahallesi'ndeki Tek Katlı Ev Kül Oldu

Olayın Detayları

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Konurlar Mahallesinde, Şerife M.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve Soruşturma

Yangın sonucu evin çatı kısmı kullanılamaz hale gelirken, evin içinde de maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

